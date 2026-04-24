Итальянский «Милан» в летнее трансферное окно готов выслушать предложения по португальцу Рафаэлю Леао, который ранее считался неприкасаемым в клубе.

Рафаэль Леао
Рафаэль Леао

«Милан» строит свой проект на будущее.  Я не считаю, что Леао вычеркнут из него.  Но если летом поступит интересное предложение, Леао может покинуть клуб — это реальная перспектива«, — цитирует слова авторитетного инсайдера Фабрицио Романо pianetamilan.it.

Отношение в стане "россонери" к 26‑летнему португальцу резко ухудшилось после демонстративного несогласия с заменой в одном из матчей Серии А.  После этого "Милан" согласился выставить на трансфер Леао, который выступает в клубе с 2019 года.  Сейчас его оценивают в 70 млн евро.