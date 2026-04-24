Главный тренер «Ковентри Сити» Фрэнк Лэмпард высказался о своем возможном возвращении в «Челси».

«"Челси" — большая часть моей жизни, но сейчас это их дело, а мое — здесь.

Мне бы хотелось думать, что болельщики "Ковентри" просто наслаждаются тем, где мы находимся. В мире тренерской работы многое выходит из-под контроля, ты просто контролируешь свою работу.

Сейчас, я думаю, нам просто нужно наслаждаться тем, где мы находимся. У нас был потрясающий сезон, и я действительно горжусь и рад быть его частью. Мне нравится то, что я делаю здесь, я не могу контролировать, кто переживает, а кто — нет», — цитирует Лэмпарда журналист Фабрицио Романо в соцсети X.

«Челси» остался без главного тренера, уволив Лиама Росеньора. «Синие» во второй раз в сезоне сменили наставника — ранее работы лишился Энцо Мареска.

Лэмпард выступал за «Челси» в качестве игрока и был главным тренером лондонского клуба в период с 2019 по 2021 год, а также был «временщиком» во второй половине сезона-2022/2023.

В текущем сезоне 47-летний специалист вместе с «Ковентри» одержал победу в Чемпионшипе и вышел в Премьер-лигу.