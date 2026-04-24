Наставник «Монако» Себастьян Поконьоли ответил на вопрос о состоянии российского полузащитника Александра Головина накануне матча 31-го тура чемпионата Франции с «Тулузой».

«Головин тренировался в обычном режиме, после того как на прошлой занимался восстановлением приводящих мышц. Ансу Фати хорошо проявил себя во втором тайме против "Осера", что отражает игру команды, и Голо также хорошо вышел на замену, так что у нас есть несколько вариантов», — цитирует Поконьоли пресс-служба «монегасков».

Матч «Тулуза» — «Монако» начнется 25 апреля в 22:05 мск.