Знаменитый в прошлом защитник Александр Анюков, входящий в тренерский штаб Сергея Семака в «Зените», получил двухматчевую дисквалификацию и денежный штраф в размере 200 тысяч рублей.

Причиной такого решения стала нецензурная брань в адрес резервного арбитра в концовке игры с «Локомотивом» (0:0) в 26‑м туре РПЛ, когда в ворота «Зенита» был назначен 11‑метровый.

«В соответствии с частью 1 статьи 95 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 12 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча — дисквалифицировать тренера ФК "Зенит" г. Санкт-Петербург Александра Анюкова на 2 матча РПЛ и оштрафовать его на 200 000 рублей», — сказано в сообщении на сайте РФС.

Также был наложен штраф в размере 20 тысяч рублей на «Локомотив», чьи болельщики выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес «Зенита».