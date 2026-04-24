Полузащитник «Ноттингем Форест» Эллиотт Андерсон привлёк внимание сразу нескольких топ-клубов английской Премьер-лиги. Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, 23-летний хавбек входит в сферу интересов «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала».

Сообщается, что главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола рассматривает Андерсона как возможную альтернативу Родри, который нередко сталкивается с травмами. Кроме того, «горожане» уже подтвердили, что по окончании сезона расстанутся с Бернарду Силвой, поэтому ищут усиление в центре поля.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Андерсон принял участие во всех 33 матчах «Ноттингем Форест», записав на свой счёт два забитых мяча и две результативные передачи.