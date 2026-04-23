Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал победу своей команды в матче 26-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

«Переломили игру за счет характера, за счет веры и дисциплины. Не всегда бывает так, как мы хотим. Бывают и трудные моменты, где нужно выжимать максимум, что мы и сделали.

Верили, что сможем вырвать победу? Верили в победу, сюда приезжали только за ней. Смотрю ли в таблицу или все будет ясно после последнего тура? Сейчас все зависит только от нас, поэтому нужно продолжать биться. И мы будем биться до конца», — передает слова Сперцяна «Матч ТВ».

После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 57-ю очками в активе, опережая «Зенит» на один балл. В следующем поединке «быки» сыграют против махачкалинского «Динамо» 26-го апреля.