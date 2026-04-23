Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о нулевой ничьей «железнодорожников» в матче 26-го тура РПЛ против «Зенита».

Николай Комличенко

«Игра была осторожной.  Обеим командам нужна была победа.  Были хорошо настроены.  Не было острых моментов, так что ничейный результат закономерен.  У команд были неплохие подходы. "Локомотив" порадовал.  Хорошо выглядел на своём поле.  Были хорошие моменты, когда Карпукас угловой бил, у Комличенко был хороший момент. "Локомотив" мог в некоторых эпизодах склонить счёт в свою сторону.  Концовка была за ними.  Сил у них оставалось больше, замены освежили игру», — цитирует Сенникова «Чемпионат».

«Зенит» с 56 очками лидирует в РПЛ, «Локомотив» (49) — третий в турнирной таблице.