«Райо Вальекано» одержал победу над «Эспаньолом» (1:0) в матче 33-го тура испанской Примеры.
На 74-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Райо Вальекано», но игрок гостей Кике не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.
Единственный гол в составе хозяев записал на свой счет Серхио Камельо на 87-й минуте.
Результат матча
Райо ВальеканоМадрид1:0ЭспаньолБарселона
1:0 Серхио Камельо 87'
Райо Вальекано: Дани Карденас, Андрей Рациу, Джошуа Вертруд (Абдул Мумин 81'), Пеп Чаварриа, Альфонсо Эспино (Илиас Акомах 58'), Пате Сисс, Педро Диас (Серхио Камельо 81'), Оскар Валентин (Херард Гумбау 76'), Хорхе де Фрутос, Иси Паласон, Александр Алемао (Унаи Лопес 76')
Эспаньол: Марко Дмитрович, Кевин Гарсиа, Карлос Ромеро, Леандро Кабрера, Фернандо Калеро (Сириль Нгонж 78'), Омар Эль-Хилали, Роберто Фернандес (Рамон Терратс 67'), Пере Милья (Мигель Рубио 90'), Эдуардо Экспозито, Поль Лосано (Шарль Пикель 46'), Тайрис Долан (Клеменс Ридель 78')
Жёлтые карточки: Аугусто Баталья 35', Пате Сисс 50' — Пере Милья 2', Поль Лосано 19', Леандро Кабрера 75', Сириль Нгонж 83'
После этого матча «Райо Вальекано» занимает 11-е место в таблице Примеры с 38-ю очками в активе. «Эспаньол» — на 12-й строчке с тем же количеством баллов.