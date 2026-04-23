Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о предстоящей игре «красно-белых» против «Краснодара» в рамках 26-го тура РПЛ.

«Думаю, "Краснодару" будет тяжело со "Спартаком". Красно-белые — одни из лучших в РПЛ сейчас. Все стали признавать то, что я говорил полтора месяца назад. "Краснодар" понимает, "Зенит" потерял очки с "Локомотивом". Поэтому им кровь из носу надо обыгрывать "Спартак"», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Матч между «Спартаком» и «Краснодаром» состоится сегодня, 23 апреля, в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Москве.