Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль сделал пост на своей странице в социальной сети по поводу своей травмы.

Ламин Ямаль globallookpress.com

«Эта травма вынуждает меня остаться за пределами поля именно в тот момент, когда я больше всего хотел быть там. Мне больно, что я не могу сражаться бок о бок с товарищами по команде, не могу помочь, когда команда во мне нуждается. Но я верю в них и знаю, что они будут выкладываться на все 100 в каждом матче.

Я буду с вами, пусть даже в стороне, поддерживая и подбадривая, как еще один игрок. Это не конец, а всего лишь пауза. Я вернусь сильнее, с еще большим желанием, и следующий сезон будет лучше», — написал Ямаль.

Напомним, что в игре 33‑го тура Примеры с «Сельтой» (1:0) Ямаль в конце первого тайма, после реализованного 11‑метрового, захромал, лёг на газон и держался за бедро. Затем он покинул поле и был заменён.

В этом сезоне 18-летний футболист провёл 45 матчей, забил в них 24 гола и сделал 18 ассистов.