Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает поспешным увольнение Лиама Росеньора из лондонского «Челси».
Также испанский специалист добавил, что рад тому, что 10 лет назад сделал правильный выбор в пользу «горожан», а не «аристократов», откуда тоже имел предложение.
«Мне жаль слышать это. Я уверен, что он — тренер высокого уровня. Каждый раз, когда такое происходит, я вновь и вновь думаю о том, как мне повезло работать в "Манчестер Сити". 10 лет назад я сделал правильный выбор, придя в организацию с сильным руководством, хорошими генеральными директорами и спортивными директорами. Стабильность и доверие людей, с которыми я сотрудничаю, впечатляют», — цитирует Гвардиолу City Xtra.
Вчера, 22 апреля, «Челси» отправил в отставку Лиама Росеньора, который возглавил команду в январе 2026 года.