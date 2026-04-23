Герой матча 26‑го тура «Локомотив» — «Зенит» Денис Адамов считает, что на питерский клуб все соперники выходят с максимальным настроем, и играть против них всегда непросто.

«Чемпионскую гонку трудно оценивать. Думаю, каждая игра будет тяжёлой. Матч с "Локомотивом" это показал, как и предыдущая игра в Махачкале. Лёгких точно не будет. Будем готовиться к следующей игре.

Я отбил пенальти, и мне уже не до стычки было — в стороне стоял. Эмоций уже не было. Думаю, правильно, что все команды на нас настраиваются. И раньше, когда играл в других командах, понятное дело, что на лидера, на "Зенит", всегда был больший настрой», — отметил Адамов в интервью «СЭ».

В компенсированное время Адамов отбил пенальти в исполнении Николая Комличенко, чем принёс своей команде очко. Матч завершился вничью со счётом 0:0. Пока «Зенит» лидирует в таблице РПЛ с 56 очками.