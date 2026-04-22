Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил игру своей команды в матче 26-го тура российской Премьер-лиги против «Зенита» (0:0).

«Мне понравилась наша команда и как мы играли, особенно во втором тайме. Понимали, что есть группа футболистов, которые могут реализовать моменты, но нейтрализовали их. В перерыве успокоили ребят. Есть определенная досада от результата. Но у игроков есть внутренний диалог, что они были лучше соперника по качеству игры.

Александр Руденко не обиделся, что его заменили в перерыве? В прошлый раз понадеялись, что он сыграет более аккуратно. Объяснили ему, думаем, он всё понял. Любой стык мог привести к красной карточке.

Вышел Даниил Чевардин, но есть более опытные ребята? Диапазон Пиняева сейчас — 15–20 минут, максимум, он пока не до конца готов. У нас есть конкуренция.

Что стало катализатором эпизода в концовке? Эмоции. Одна команда хотела победить, другая — оборонялась. Скамейка дружная у нас. С нашей стороны было очень важно успокоить ребят, чтобы не набрать карточек. Эмоции захлестнули, а так все было с уважением», — передает слова Галактионова «Матч ТВ».

«Локомотив» располагается на 3-й позиции в таблице РПЛ с 49-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Крыльев Советов» 25-го апреля.