По информации Sport.es, «Барселона» намерена отдать в аренду датского крайнего нападающего Руни Барджи, сообщает Sport.es.

20-летний футболист, приобретенный за 6 миллионов евро, дебютировал в Ла Лиге, сыграв всего 16 матчей и забив один гол. Его прогресс был заметен, несмотря на ограниченное игровое время.

Клуб осознает, что Барджи нуждается в регулярной практике и готов искать команду, где он сможет получать больше игрового времени.

«Барселона» считает аренду наилучшим решением для развития Барджи. Интерес к игроку проявляют несколько клубов, среди которых «Монако», «Порту» и «Штутгарт». Ожидается, что окончательное решение будет принято в ближайшее время.