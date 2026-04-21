Полузащитник «Милана» Лука Модрич в очередной раз признан лучшим футболистом года в Хорватии. Эта награда стала для него уже 14-й в карьере, причём десятый год подряд он удерживает лидерство в национальном рейтинге.

Хорват присоединился к «Милану» летом 2025 года в статусе свободного агента. В текущем сезоне он провёл 35 матчей, в которых забил два мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее Модрич на протяжении 13 лет выступал за «Реал». За это время он шесть раз выигрывал Лигу чемпионов, четыре раза становился чемпионом Испании и дважды брал Кубок страны. Также на его счету по пять побед в Суперкубке Испании, клубном чемпионате мира и Суперкубке УЕФА. В 2024 году он вместе с «Реалом» завоевал Межконтинентальный кубок.