Экс-футболист «Баварии» Тони Кроос оценил шансы мюнхенского клуба в дуэли с «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов.

«На мой взгляд, "Баварии" нужно будет обороняться лучше, чем в ответном матче с "Реалом" (4:3). Думаю, "ПСЖ" может быть немного эффективнее в атаке, чем "Реал". В обоих играх с "Реалом" "Бавария" очень рискованно действовала в обороне. И во втором матче "Реал" мог наказать ее еще сильнее.

Если в "Баварии" внесут определенные коррективы, то у них будут хорошие шансы. Для меня они равные — 50 на 50. "ПСЖ" — действующий чемпион ЛЧ. Судя по их нынешней форме, "Бавария" и "ПСЖ" — две сильнейшие команды», — сказал Кроос в интервью Sky Sports.

