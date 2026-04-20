Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти подвел итог матча против «Болоньи» (2:0).

«Учитывая другие результаты, нам ни в коем случае нельзя снижать темп, потому что мы понимали, что сохраним место [в таблице] независимо от наших результатов. Это был риск, поэтому нам нужно было с самого начала настроиться на нужный лад и не отступать от него.

"Мы знали, что у "Болоньи» выдалась тяжёлая неделя из-за переездов и участия в Лиге Европы, поэтому понимали, что, если сохраним интенсивность игры, это даст нам значительное преимущество. Все сыграли очень хорошо, и мы забили быстрый гол. Иногда «Болонья» оказывала на нас давление, но это неизбежно в игре с такой сильной командой, как у Винченцо Итальяно.

Конечно, сейчас много ответственности и давления, однако команда старается играть в хороший футбол, игроки заботятся друг о друге и готовы помогать, что очень важно для тренера. Мы на правильном пути, и каждый день я вижу что-то новое, поэтому мы хотим продолжать в том же духе«, — приводит слова Спаллетти Football Italia.

"Ювентус" набрал 63 очка и закрепился на четвертом месте в турнирной таблице Серии А, "Болонья" с 48 баллами идет восьмой.