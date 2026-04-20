Наставник «Бенфики» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Спортингом» (2:1) в матче 30-го тура чемпионата Португалии.  Игра состоялась 19 апреля.

Жозе Моуринью globallookpress.com

«Очевидно, я доволен.  Получилась фантастическая игра.  Чтобы матч был таким, на поле должны быть три сильные стороны, и, несмотря на отдельные неточности, судейство было на хорошем уровне. "Бенфика" провела очень качественный поединок.  В тактическом плане это была большая, великолепная игра.  А "Спортинг" оставался самим собой.  Плюс отличный стадион, я отметил это ещё до стартового свистка: невероятная атмосфера трибун с поддержкой хозяев и наши болельщики наверху.  Это был особенный матч, без удалений, в котором обе команды стремились к победе», — цитирует тренера А Bola.

«Бенфика» поднялась на второе место в чемпионате Португалии.  От лидирующего «Порту» команда Моуринью отстаёт на семь очков.