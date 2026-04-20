Наставник «Бенфики» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Спортингом» (2:1) в матче 30-го тура чемпионата Португалии. Игра состоялась 19 апреля.

«Очевидно, я доволен. Получилась фантастическая игра. Чтобы матч был таким, на поле должны быть три сильные стороны, и, несмотря на отдельные неточности, судейство было на хорошем уровне. "Бенфика" провела очень качественный поединок. В тактическом плане это была большая, великолепная игра. А "Спортинг" оставался самим собой. Плюс отличный стадион, я отметил это ещё до стартового свистка: невероятная атмосфера трибун с поддержкой хозяев и наши болельщики наверху. Это был особенный матч, без удалений, в котором обе команды стремились к победе», — цитирует тренера А Bola.

«Бенфика» поднялась на второе место в чемпионате Португалии. От лидирующего «Порту» команда Моуринью отстаёт на семь очков.