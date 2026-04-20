Известный в прошлом полузащитник, а сейчас тренер Игорь Ледяхов считает, что его бывшему клубу «Спартаку» по силам завоевать бронзовые медали РПЛ в этом сезоне.

«Последний матч "Локомотив" выиграл, до этого сыграл вничью, "Спартак" тоже с "Ростовом" потерял очки. Но сейчас наступил такой момент в РПЛ, когда терять нельзя. У "Спартака" есть все шансы на третье место, думаю, команда сделает всё для этого. Надо ещё учитывать, что есть и борьба за Кубок», — сказал Ледяхов «Чемпионату».

За пять туров до конца чемпионата третье место занимает «Локомотив» с 48 очками, дальше идут «Балтика» и «Спартак», имеющий на 3 очка меньше. В 26‑м туре «красно‑белые» примут «Краснодар» — игра состоится 23 апреля.