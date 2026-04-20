Главный тренер турецкого клуба «Гезтепе» Станимир Стойлов прокомментировал слухи о возможном назначении на пост наставника московского ЦСКА.

«Могу ли я возглавить с ЦСКА? Знаете, я ни с кем не общался, ведь такие разговоры в стороне от моего клуба опасны для моей работы. Пускай пишут, что хотят! Я доволен своей работой в "Гезтепе", у меня есть контракт, и я не собираюсь покидать этот клуб», — сказал Стойлов Sport24.

Московский ЦСКА, которым руководит Фабио Челестини, после проведения 25 туров набрал 43 очка, что позволило команде занять 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ).

В то же время «Гезтепе», возглавляемый тем же Стойловым, также идет на шестой позиции в чемпионате Турции, имея в своем активе 48 очков после 30 сыгранных матчей.