Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о победе в матче с «Ахматом» (3:1).

Роман Зобнин
Роман Зобнин globallookpress.com

«Победили, самое главное.  Заработали три очка.  Было много красивых моментов.

Могу сказать, что не надо нас куда-то превозносить.  Мы идём по сезону.  Мы на четвертом месте, но не надо петь дифирамбы.  Двигаемся дальше, настраиваемся дальше.  Я от своих слов не отказываюсь.  Футболисты меньше воспринимают поражения, хотя бывают обидные.  Так и с победами — бывают скромные и нет.  Наша задача —показывать стабильность», — цитирует Зобнина «Матч ТВ».

«Спартак» теперь имеет 45 очков и идёт четвёртым в таблице РПЛ.  «Ахмат» с 31 очком занимает 9-ю позицию.