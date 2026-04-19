Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о победе в матче с «Ахматом» (3:1).

«Победили, самое главное. Заработали три очка. Было много красивых моментов.

Могу сказать, что не надо нас куда-то превозносить. Мы идём по сезону. Мы на четвертом месте, но не надо петь дифирамбы. Двигаемся дальше, настраиваемся дальше. Я от своих слов не отказываюсь. Футболисты меньше воспринимают поражения, хотя бывают обидные. Так и с победами — бывают скромные и нет. Наша задача —показывать стабильность», — цитирует Зобнина «Матч ТВ».

«Спартак» теперь имеет 45 очков и идёт четвёртым в таблице РПЛ. «Ахмат» с 31 очком занимает 9-ю позицию.