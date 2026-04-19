Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал досрочное чемпионство своей команды после победы над «Штутгартом» (4:2) в матче 30-го тура Бундеслиги.

«Великолепные ощущения. Каждый титул для меня как первый. Этими моментами нужно наслаждаться, потому что за ними стоит тяжелая работа в течение многих лет, а не только в этом сезоне. Поэтому мы должны наслаждаться тем, что происходит.

Сезон еще не окончен. Еще есть (трофеи), которые нужно выиграть. (Противостояние с) ПСЖ в Лиге чемпионов, с действующим победителем — пожалуй, это самое сложное испытание. Но перед этим у нас будет игра с "Байером" (в Кубке Германии)», — сказал Компани Bayern & Germany.

«Бавария» гарантировала себе 1-е место в таблице Бундеслиги с 79-ю очками в активе. В следующем поединке мюнхенцы сыграют против «Байера» в Кубке Германии 22-го апреля.