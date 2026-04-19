В матче 33-го тура итальянской Серии А «Ювентус» переиграл «Болонью» со счетом 2:0.
Счет был открыт уже на 2-й минуте, когда точным ударом отметился Джонатан Дэвид, а на 57-й минуте Кефрен Тюрам установил окончательный результат на табло.
Результат матча
ЮвентусТурин2:0БолоньяБолонья
1:0 Джонатан Дэвид 2' 2:0 Хефрен Тюрам 57'
Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Пьер Калюлю, Бремер, Ллойд Келли, Эмиль Хольм (Хефрен Тюрам 46'), Андреа Камбьязо (Федерико Гатти 79'), Мануэль Локателли, Уэстон Маккенни, Жереми Бога (Луа Опенда 86'), Шику Консейсау (Эдон Жегрова 72'), Джонатан Дэвид (Кенан Йылдыз 71')
Болонья: Федерико Равалья, Хуан Миранда, Эйвинн Хелланн (Торбьёрн Хеггем 68'), Джон Лукуми, Надир Цортеа, Николо Камбьяги (Льюис Фергюсон 59'), Томмазо Побега (Никола Моро 58'), Ремо Фройлер, Симон Зом (Джонатан Роу 59'), Сантьяго Кастро (Федерико Бернардески 77'), Риккардо Орсолини
Жёлтая карточка: Мануэль Локателли 60' (Ювентус)
«Ювентус» набрал 63 очка и закрепился на четвертом месте в турнирной таблице Серии А, «Болонья» с 48 баллами идет восьмой.