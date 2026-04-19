В матче 33-го тура итальянской Серии А «Ювентус» переиграл «Болонью» со счетом 2:0.

Счет был открыт уже на 2-й минуте, когда точным ударом отметился Джонатан Дэвид, а на 57-й минуте Кефрен Тюрам установил окончательный результат на табло.

Результат матча Ювентус Турин 2:0 Болонья Болонья 1:0 Джонатан Дэвид 2' 2:0 Хефрен Тюрам 57' Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Пьер Калюлю, Бремер, Ллойд Келли, Эмиль Хольм ( Хефрен Тюрам 46' ), Андреа Камбьязо ( Федерико Гатти 79' ), Мануэль Локателли, Уэстон Маккенни, Жереми Бога ( Луа Опенда 86' ), Шику Консейсау ( Эдон Жегрова 72' ), Джонатан Дэвид ( Кенан Йылдыз 71' ) Болонья: Федерико Равалья, Хуан Миранда, Эйвинн Хелланн ( Торбьёрн Хеггем 68' ), Джон Лукуми, Надир Цортеа, Николо Камбьяги ( Льюис Фергюсон 59' ), Томмазо Побега ( Никола Моро 58' ), Ремо Фройлер, Симон Зом ( Джонатан Роу 59' ), Сантьяго Кастро ( Федерико Бернардески 77' ), Риккардо Орсолини Жёлтая карточка: Мануэль Локателли 60' (Ювентус)

Статистика матча 4 Удары в створ 0 4 Удары мимо 5 55 Владение мячом 45 6 Угловые удары 1 4 Офсайды 0 10 Фолы 5

«Ювентус» набрал 63 очка и закрепился на четвертом месте в турнирной таблице Серии А, «Болонья» с 48 баллами идет восьмой.