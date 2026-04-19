Форвард «Акрона» Артем Дзюба ответил на вопрос, может ли он перейти в московскую «Родину».

По словам Дзюбы, данная информация не соответствует действительности.

«Это просто чей‑то вброс. Мне вообще сказали, что чуть ли не от "Родины". Не знаю, зачем они это делают. То ли как-то пиарятся, то ли инфополе забивают. Мне сказали, что от них, но точно не от меня. У меня ни с кем переговоров не было, хотя я могу вести», — сказал Дзюба «Матч ТВ».

Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. Клуб набрал 23 очка и идёт 11-м в таблице.

23 апреля в 26-м туре РПЛ «Акрон» примет «Динамо» из Махачкалы.