Экс-наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела выступил с жёсткой критикой колумбийского нападающего Джона Дурана.

«Дуран не уважает столетие "Зенита", он приехал в Санкт-Петербург отдохнуть и заработать легкие деньги. Иначе он бы играл в стартовом составе и забивал, потому что это игрок высокого класса. Но когда у футболиста нет мотивации, то с этим сложно что-то сделать.

Поэтому в составе "Зенита" должно быть намного больше воспитанников, которые не позволят себе плохо тренироваться и играть за "Зенит" без самоотдачи и желания», — сказал Петржела в интервью «Совспорту».

«Зенит» взял в аренду Дурана этой зимой. В 4 матчах РПЛ форвард забил один мяч и сделал один ассист, полностью проиграв конкуренцию Александру Соболеву.