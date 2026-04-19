Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о своем будущем в команде из Неаполя.

«Покину ли я "Наполи"? В прошлом году, за два месяца до конца сезона, ходили разговоры о моём будущем. Я позволяю людям говорить; иногда я говорю вещи, которые неправильно понимают и истолковывают по-разному. Это часть футбола. На мой взгляд, чем тише мы будем себя вести, тем лучше для всех, по крайней мере, до конца сезона.

Мы можем говорить о продлении за кулисами. На мой взгляд, в таких ситуациях, чем больше мы сосредоточены на команде — в том числе из уважения к болельщикам, которые нас поддерживают, — тем лучше. Я сосредоточен. Я понимаю, что мое имя используется в трансляциях, но я ничего не могу с этим поделать.

Комментарии президента Де Лаурентиса? Это его проблема, он может говорить что угодно. Я не буду ему отвечать. Если бы пришлось, я бы сделал это в частном порядке, не поднимая шума на публике», — приводит слова Конте сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, что «Наполи» располагается на второй строчке в турнирной таблице Серии А, а на руках у Конте контракт, рассчитанный до лета 2027 года.