Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу своей команды над «Оренбургом» (1:0) в матче 25-го тура РПЛ.

«Эмоции положительные, первый тайм получился вязким. Нужно понимать то, как непросто играть в Оренбурге. Синтетика… Нужно было определенное время, чтобы приспособиться к полю. Нервозности добавили быстрые желтые карточки. Пришлось на это реагировать. Было очень много стыков и единоборств. Одержали тяжелую победу на выезде», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 48 очков.