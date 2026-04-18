Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу своей команды над «Оренбургом» (1:0) в матче 25-го тура РПЛ.

Михаил Галактионов

«Эмоции положительные, первый тайм получился вязким.  Нужно понимать то, как непросто играть в Оренбурге.  Синтетика… Нужно было определенное время, чтобы приспособиться к полю.  Нервозности добавили быстрые желтые карточки.  Пришлось на это реагировать.  Было очень много стыков и единоборств.  Одержали тяжелую победу на выезде», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 48 очков.