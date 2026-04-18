Защитник «Ливерпуля» Джереми Фримпонг высказался о результатах «мерсисайдцев» в нынешнем сезоне.

«Невозможно побеждать постоянно. Порой приходится проходить через такие периоды, чтобы создать всё заново. Я слежу за карьерой Янниса. Однажды у него спросили: "Стал ли этот сезон провальным для тебя?" На что он ответил: "Нет, это не провал. Это путь к успеху".

Яннис упомянул Майкла Джордана. Когда он проигрывал в финалах, было ли это провалом для него и обесценило ли это как-то его карьеру? Нет. Это был путь к успеху. Поэтому ни один сезон не следует считать провальным, несмотря на всё разочарование. Этот тот путь, по которому мы должны пройти, чтобы достичь своей цели.

Никто не любит проигрывать. Ты заходишь в раздевалку, смотришь на всех вокруг и понимаешь: никто не любит поражения. На этом моменте я бы хотел вернуться к словам Янниса: ни один сезон не является провальным. Когда проигрываешь, чувствуешь себя просто ужасно, что просто не передать. Но это те самые шаги», — приводит слова Фримпонга The Telegraph.

Напомним, что «Ливерпуль» вылетел из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала, уступив по сумме двух встреч ПСЖ.

В английской Премьер-лиге «мерсисайдцы» занимают 5-е место в таблице с 52 очками в активе, отставая от первой строчки на 18 пунктов за 6 туров до конца сезона.