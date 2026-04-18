Защитник «Ливерпуля» Джереми Фримпонг высказался о результатах «мерсисайдцев» в нынешнем сезоне.

Джереми Фримпонг — защитник «Ливерпуля» globallookpress.com

«Невозможно побеждать постоянно.  Порой приходится проходить через такие периоды, чтобы создать всё заново.  Я слежу за карьерой Янниса.  Однажды у него спросили: "Стал ли этот сезон провальным для тебя?" На что он ответил: "Нет, это не провал.  Это путь к успеху".

Яннис упомянул Майкла Джордана.  Когда он проигрывал в финалах, было ли это провалом для него и обесценило ли это как-то его карьеру?  Нет.  Это был путь к успеху.  Поэтому ни один сезон не следует считать провальным, несмотря на всё разочарование.  Этот тот путь, по которому мы должны пройти, чтобы достичь своей цели.

Никто не любит проигрывать.  Ты заходишь в раздевалку, смотришь на всех вокруг и понимаешь: никто не любит поражения.  На этом моменте я бы хотел вернуться к словам Янниса: ни один сезон не является провальным.  Когда проигрываешь, чувствуешь себя просто ужасно, что просто не передать.  Но это те самые шаги», — приводит слова Фримпонга The Telegraph.

Напомним, что «Ливерпуль» вылетел из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала, уступив по сумме двух встреч ПСЖ.

В английской Премьер-лиге «мерсисайдцы» занимают 5-е место в таблице с 52 очками в активе, отставая от первой строчки на 18 пунктов за 6 туров до конца сезона.