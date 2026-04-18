Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри оценил борьбу за чемпионский титул в текущем сезоне Серии А.

«Я очень рад, потому что мне посчастливилось быть частью двух великих клубов и работать с выдающимися руководителями. Был момент, когда мы все мечтали о том, чтобы конкурировать с "Интером" за скудетто. Построение команды? Мы начали думать о сезоне-2026/27 еще в конце прошлого летнего трансферного окна, иначе рискуешь отстать.

Думаю, это нормально, что у "Интера" была цель выиграть скудетто, потому что в прошлом году он уступил его всего на одно очко. Это мог бы быть третий титул за последние шесть лет, за которые команда также дважды доходила до финала Лиги чемпионов. Каждый год нужно стараться становиться лучше.

Когда у тебя есть выстроенная команда на протяжении шести лет — как это было у великого "Милана" и у моего "Ювентуса" — ты борешься только за скудетто. Для нас возвращение в Лигу чемпионов уже будет хорошим результатом. В следующем году нужно улучшить результат этого сезона, а затем — еще лучше выступить, пока не дойдем до того, чтобы каждый год бороться за скудетто.

Сначала нужно попасть в Лигу чемпионов, а потом уже посмотрим, какими будут амбиции на следующий сезон — для "Милана" это всегда стремление к максимуму. Но реальность сталкивает тебя с трудностями, и все же нужно постоянно улучшать свое положение по сравнению с предыдущим годом», — заявил Аллегри на пресс-конференции.

В настоящий момент «Милан» занимает только третье место в турнирной таблице Серии А.