«Санкт-Паули» сыграл вничью с «Кельном» (1:1) в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги.
В составе хозяев единственный гол записал на свой счет Карол Метс на 70-й минуте.
«Кельн» сумел сравнят счет на 87-й минуте. Игрок гостей Джан-Лука Вальдшмидт уверенно реализовал пенальти.
Результат матча
Санкт-ПаулиГамбург1:1КёльнКёльн
1:0 Карол Метс 70' 1:1 Джан-Лука Вальдшмидт 87' пен.
Санкт-Паули: Никола Васильев, Хауке Валь, Карол Метс, Аркадиуш Пырка, Ларс Рицка (Манолис Салиакас 65'), Матиас Расмуссен, Джексон Ирвайн, Данель Синани, Матиас Перейра Лаж (Мартин Каарс 88'), Андреа Унтонджи (Коннор Меткалф 77'), Tomoya Ando
Кёльн: Марвин Швебе, Эрик Мартель, Алессио Кастро-Монтес, Дженк Озкачар, Джамай Симпсон-Пьюзи, Себастьян Себулонсен (Джан-Лука Вальдшмидт 79'), Саид эль Мала, Якуб Каминьский, Ян Тильман (Линтон Майна 46'), Рагнар Ахе (Мариус Бюльтер 52'), Isak Bergmann Johannesson (Felipe Chavez 79')
Жёлтые карточки: Андреа Унтонджи 71', Tomoya Ando 76', Матиас Перейра Лаж 88' — Саид эль Мала 88'
После этого матча «Санкт-Паули» занимает 16-е место в таблице Бундеслиги с 26-ю очками в активе. «Кельн» — на 12-й позиции с 31-м баллом.