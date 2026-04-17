Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался о победе своей команды в матче 25-го тура РПЛ против «Ростова» (1:0).

«Здесь эмоции уже от чистого сердца. У нас внутри есть определенные моменты сплочения. Тяжелейший матч, три результата могло быть. В целом, сыграли так, на что были готовы сейчас.

До самого стартового свистка, до самой разминки мы не понимали, сможет ли играть Коваленко. Все‑таки решили, что сможет, и он не просто смог, а хороший для себя матч сыграл, при том уже не первый подряд.

В основном игра была в средней части поля, много единоборств, количество которых для нас было очень критическим. В первом тайме мы не все идеально сделали. Не знаю, подправили или ребята уже правильно сориентировались, но тактические детали были сделаны получше», — сказал Осинькин «Матч ТВ».

После этого матча «Сочи» занимает последнее 16-е место в таблице РПЛ с 15-ю очками в активе. В следующем поединке южане сыграют против «Крыльев Советов» 21-го апреля.