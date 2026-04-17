«Сочи» одержал победу над «Ростовом» (1:0) в матче 25-го тура российской Премьер-лиги.

Единственный гол в составе южан записал на свой счет Кирилл Заика на 89-й минуте.

Результат матча

РостовРостов-на-ДонуРостов0:1СочиСочиСочи
Ростов:  Роналдо,  Hankic,  Melekhin,  Chistyakov,  Semenchuk,  Shchetinin,  Mironov,  Kuchaev,  Vakhania,  Golenkov,  Suleymanov
Сочи:  Марсело Алвес,  Degtev,  Soldatenkov,  Litvinov,  Zaika,  Vasiljev,  Kovalenko,  Makarchuk,  Ezhov,  Iljin,  Ignatov
Жёлтая карточка:  Марсело Алвес 63' (Сочи)

После этого матча «Сочи» занимает последнее 16-е место в таблице РПЛ с 15-ю очками в активе.  «Ростов» — на 10-й строчке с 26-ю баллами.