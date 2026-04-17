«Сочи» одержал победу над «Ростовом» (1:0) в матче 25-го тура российской Премьер-лиги.
Единственный гол в составе южан записал на свой счет Кирилл Заика на 89-й минуте.
Результат матча
РостовРостов-на-Дону0:1СочиСочи
Ростов: Роналдо, Hankic, Melekhin, Chistyakov, Semenchuk, Shchetinin, Mironov, Kuchaev, Vakhania, Golenkov, Suleymanov
Сочи: Марсело Алвес, Degtev, Soldatenkov, Litvinov, Zaika, Vasiljev, Kovalenko, Makarchuk, Ezhov, Iljin, Ignatov
Жёлтая карточка: Марсело Алвес 63' (Сочи)
После этого матча «Сочи» занимает последнее 16-е место в таблице РПЛ с 15-ю очками в активе. «Ростов» — на 10-й строчке с 26-ю баллами.