Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высоко оценил игру одноклубника Майкла Олисе.

«Я бы сказал, что прямо сейчас Майкл Олисе — лучший вингер в мире», — приводит слова Кейна журналист Фабрицио Романо.

Олисе выступает за мюнхенский клуб с 2024 года. В текущем сезоне он принял участие в 43 матчах во всех турнирах, отметившись 18 голами и 29 результативными передачами.

Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 140 млн евро. Контракт Олисе с клубом действует до лета 2029 года.