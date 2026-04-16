Главный тренер «Ноттингем Форест» Витор Перейра поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Порту» в 1/4 финала Лиги Европы.

Витор Перейра

«"Порту" играет интенсивно, в высоком темпе, с высоким прессингом.  С физической точки зрения они выигрывают много единоборств, много вторых мячей.  Мы должны оставаться собой и использовать свои сильные стороны.  У нас есть поддержка наших болельщиков и хорошая энергия.  Я абсолютно уверен, что в этом матче с участием двух отличных команд будут все необходимые аспекты — тактический, физический, ментальный», — приводит слова Перейры пресс-служба УЕФА.

Ответный матч состоится сегодня, 16 апреля.  Первый матч завершился вничью со счетом 1:1.