Известный тренер Фабио Капелло высказался о поиске нового главного тренера для сборной Италии.

«Конте? Для него опыт будет плюсом. Если он вернется, он уже будет знать, что его ожидает, пусть даже обстановка за 10 лет поменялась. Хуже уже не будет, мы достигли дна.

Евро-2016 он определенно отработал на должном уровне, но тогда была доступна другая категория игроков. К тому же сейчас у Италии уже нет базового клуба. Есть несколько представителей "Интера", но костяк не такой большой, как прежде.

Аллегри? Для него все будет иначе, но он умен и быстро поймет, что к чему. Поначалу все для него будет в новинку, в то время как для Антонио — более привычно. С другой стороны, у Аллегри немного лучше с общением. Конте был не так дипломатичен в некоторых случаях», — цитирует Капелло La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что сборная Италии не смогла пробиться на ЧМ-2026 и решила расстаться с главным тренером Дженнаро Гаттузо.