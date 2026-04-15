Форвард «Барселоны» Рафинья подверг критике работу судей после поражения от «Атлетико» (1:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. По сумме двух встреч сине-гранатовые уступили мадридскому клубу со счетом 2:3 и покинули турнир.

«Для меня это был украденный матч. Мало того, что у судейства было много проблем, принятые ими решения были невероятными. "Атлетико" совершил не знаю сколько фолов, а судья не показал им ни одной жёлтой карточки. Что я действительно хочу понять, так это их страх перед победой "Барселоны".

Это было тяжело, особенно когда видишь, что нужно втрое больше усилий, чтобы выиграть игру. Я понимаю, что можно допустить ошибку в одном матче, но в двух подряд?» — цитирует Рафинью Marca.

Стоит отметить, что обе встречи «Барселона» доигрывала в численном меньшинстве.