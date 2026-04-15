Экс-футболист сборной Франции Эмманюэль Пети после победы «ПСЖ» над «Ливерпулем» (2:0) в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов похвалил игру российского голкипера Матвея Сафонова.

Матвей Сафонов globallookpress.com

«Честно говоря, эта победа меня не впечатлила. В первом тайме "ПСЖ" играл на равных с "Ливерпулем". Во втором я увидел команду, которая была на грани, но удержалась благодаря Сафонову и Маркиньосу — оба, на мой взгляд, провели выдающийся матч. "Ливерпуль" обрушился на них как гром, и это напомнило мне игру с "Астон Виллой" в прошлом году, только без голов. Лично мне "ПСЖ" показался уязвимым.

В течение 25 минут во втором тайме я вообще не видел "ПСЖ". Дембеле в единственной по-настоящему опасной контратаке "погасил" "Энфилд". Я не видел Витинью, не видел полузащиту, Кварацхелию — все исчезли. В эти 25 минут пропали все. Они теряли все мячи и перестали что-либо делать. Я никогда не видел, чтобы "ПСЖ" так страдал», — сказал Пети RMC Sport.