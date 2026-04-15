Хавбек «Реала» Джуд Беллингем поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

Джуд Беллингем globallookpress.com

Встреча состоится 15 апреля в Мюнхене. В первой игре испанский клуб уступил дома со счетом 1:2.

«Думаю, будет тяжело, и то, что мы уступаем по счету, — наша вина. Противостояние будет долгим, и нам нужно с самого начала задать правильный тон. Любое поражение — это катастрофа, а в нашей ситуации этот матч — как финал. На кону очень многое, и мы должны сыграть хорошо. Это все или ничего. Мы не будем прятаться. Мы верим, потому что у нас нет других вариантов. Это матч, который мы обязаны сыграть и выиграть.

Это очень важная игра с учетом нашей ситуации в Ла Лиге, а из Кубка мы уже вылетели. Это как финал. Мы хотим выиграть Лигу чемпионов, хотим биться за трофей. Это крайне важный матч, и мы отдадим все, чтобы победить», — цитирует футболиста пресс-служба мадридской команды.

Ответный матч «Бавария» — «Реал» начнется в среду в 22:00 мск.