Хавбек «Реала» Джуд Беллингем поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

globallookpress.com

Встреча состоится 15 апреля в Мюнхене.  В первой игре испанский клуб уступил дома со счетом 1:2.

«Думаю, будет тяжело, и то, что мы уступаем по счету, — наша вина.  Противостояние будет долгим, и нам нужно с самого начала задать правильный тон.  Любое поражение — это катастрофа, а в нашей ситуации этот матч — как финал.  На кону очень многое, и мы должны сыграть хорошо.  Это все или ничего.  Мы не будем прятаться.  Мы верим, потому что у нас нет других вариантов.  Это матч, который мы обязаны сыграть и выиграть.

Это очень важная игра с учетом нашей ситуации в Ла Лиге, а из Кубка мы уже вылетели.  Это как финал.  Мы хотим выиграть Лигу чемпионов, хотим биться за трофей.  Это крайне важный матч, и мы отдадим все, чтобы победить», — цитирует футболиста пресс-служба мадридской команды.

Ответный матч «Бавария» — «Реал» начнется в среду в 22:00 мск.