Президент испанского футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта объявил о намерении подать новую апелляцию в УЕФА в связи с решениями арбитров в четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов против «Атлетико».

Команда Лапорты вылетела из турнира, потерпев поражение в двухматчевом противостоянии с «Атлетико» со счетом 2:3. Главным арбитром первого матча был Иштван Ковач из Румынии, а второго — Клеман Тюрпен из Франции.

В полуфинале Лиги чемпионов «Атлетико» встретится с победителем серии игр между «Спортингом» и «Арсеналом». Действующим чемпионом турнира является французский клуб «ПСЖ».