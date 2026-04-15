Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти обсудил с президентом страны Луисом Инасиу Лулой да Силвой возможность вызова Неймара на чемпионат мира 2026 года.

«Я поговорил с Анчелотти, и он спросил меня: "Как вы думаете, следует ли вызывать Неймара в сборную?" Я ответил: "Если он физически готов, то он достаточно хорош", — цитирует RMC Sport слова да Силву.

Окончательный список из 26 игроков для подготовки к мундиалю-2026 будет объявлен 18 мая. Сам чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США.

Неймар остается лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии, записав в актив 79 голов.