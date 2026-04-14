Экс-игрок «Спартака» Павел Яковлев оценил перспективы «Краснодара» и «Зенита» в чемпионской гонке.

«Тяжело сказать, кто фаворит, так как одно очко разницы. "Краснодар" очень важное очко забрал в Санкт-Петербурге, хотя по игре мог и ещё больше увеличить отрыв. Всё зависит от команд. У "Краснодара" календарь, мне кажется, потяжелее, а "Зениту" будет попроще. Всё покажут ближайшие игры. Не могу отдать предпочтение ни одной команде — и "Зенит" в целом может играть лучше, и "Краснодар" держит марку. Гораздо тяжелее стать чемпионом два раза подряд. Концовка будет интересной, две команды будут бороться до последнего тура», — цитирует Яковлева «Советский спорт».

«Краснодар» с 53 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, «Зенит» (52) — второй.