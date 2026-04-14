Стали известны стартовые составы на ответную игру 1/4 финала Лиги чемпионов между испанскими «Атлетико» и «Барселоной».
«Атлетико»: Муссо, Молина, Ле Норман, Лангле, Руджери, Льоренте, Симеоне, Лукман, Коке, Гризманн, Альварес.
«Барселона»: Ж. Гарсия, Канселу, Мартин, Кунде, Э. Гарсия, Педри, Ямаль, Лопес, Ольмо, Гави, Торрес.
Игра состоится на «Сивитас Метрополитано» в Мадриде в 22:00 (мск). Первая встреча осталась за командой Диего Симеоне со счётом 2:0.