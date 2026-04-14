Бывший игрок сборной России Александр Мостовой рассказал, как относится к наставнику «Краснодара» Мураду Мусаеву, которого он ранее называл «нефутбольным человеком».

«Даже если "Краснодар" станет чемпионом во второй раз подряд, я все равно не изменю мнение о Мураде Мусаеве. А что тут менять? Зачем? Это не я придумал. Логично, что он сам виноват, что в футбол не играл. Я же ничего не придумываю, говорю факты.

Ничего не поможет снять с Мусаева ярлык "нефутбольный человек". Что делать, если, оказывается, он только на базе работал? Мы всю жизнь землю грызли, играли, а он двери открывал или накачивал мячи. Мне о нем неинтересно говорить. Давайте обсуждать Дешама, Луиса Энрике, но только не его.

Любой футбольный человек мог бы подойти "Краснодару" вместо Мусаева. Был Ивич, нормальный тренер, но его убрали. До сих пор никто не ответил на вопрос, почему это сделали. Сергей Юран на посту главного тренера "быков" отработал бы лучше», — цитирует Мостового «Советский спорт».