Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поделился ожиданиями от предстоящей ответной встречи 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала».

«Завтра все будут иметь возможность сыграть. Мы проводим подготовку к игре, ждем ее с нетерпением. Хотим победить и оправдать ожидания наших болельщиков. Разумеется, мы уважаем соперника, однако наша команда должна начать эту игру с верой в победу.

В первой встрече мы могли забить больше мячей. Во втором тайме "Реал" стал играть лучше, те 45 минут придали им уверенности. Но в первой половине матча мы чувствовали себя прекрасно, думаю, мы способны сыграть ещё лучше. Победа на "Сантьяго Бернабеу" придает веры в себя, но теперь нам предстоит дома доказать, что мы способны играть ещё более убедительно», — приводит слова Компани пресс-служба УЕФА.

Первый матч завершился гостевой победой «Баварии» со счетом 2:1. Ответный матч состоится 15 апреля в Мюнхене.