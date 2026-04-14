Левый защитник «Ньюкасла» и сборной Англии Льюис Холл готовится сменить клуб в летнее трансферное окно.

Льюис Холл и какой-то молодой ноунейм globallookpress.com

По данным портала Caught Offside, сейчас активный интерес к 21‑летнему игроку проявляют «Арсенал» и «Челси», воспитанником которого он является.

По данным источника, торги начнутся от £ 50–55 млн (€ 57,5–62,5 млн), но «Ньюкасл» намерен выручить за своего основного футболиста большую сумму.

В этом сезоне Холл провёл за «Ньюкасл» 42 матча, забил один гол и сделал 2 ассиста. Его контракт действует до 2029 года. «Сороки» купили защитника у «Челси» летом 2024 года за 33 млн евро.