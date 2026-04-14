Экс-форвард «Зенита» и молодежной сборной России Алексей Гасилин считает шансы своей команды на золотые медали РПЛ более предпочтительными, чем у «Краснодара», который имеет более сложный календарь.

Сергей Семак globallookpress.com

«Я думаю, что все-таки "Зенит" — фаворит.  Многие не понимают, у кого легче календарь, а у кого труднее.  Труднее у "Краснодара", потому что у них будут как раз те команды, которые борются за выживание.  Поверьте, я сам был в таких ситуациях, и вот эти команды самые опасные в конце, когда они выживают.

У "Зенита" будет, по-моему, "Сочи" — команда, которая, скорее всего, вылетит, "Ростов" — команда из середины таблицы.  А у "Краснодара" будут прям трудные игры.  Плюс мы не забываем, что есть кубковая игра.  Где-то "Краснодар" ошибется, а "Зенит" может пройти без осечек, хотя есть игры с "Локомотивом" и ЦСКА.  Думаю, все будет решаться в последних двух турах», — сказал Гасилин «Советскому спорту».

После 24 туров «Краснодар» лидирует с 53 очками, а «Зенит» отстаёт на одно очко.  В недавнем очном поединке в Петербурге они сыграли вничью со счётом 1:1.