Экс-форвард «Зенита» и молодежной сборной России Алексей Гасилин считает шансы своей команды на золотые медали РПЛ более предпочтительными, чем у «Краснодара», который имеет более сложный календарь.

«Я думаю, что все-таки "Зенит" — фаворит. Многие не понимают, у кого легче календарь, а у кого труднее. Труднее у "Краснодара", потому что у них будут как раз те команды, которые борются за выживание. Поверьте, я сам был в таких ситуациях, и вот эти команды самые опасные в конце, когда они выживают.

У "Зенита" будет, по-моему, "Сочи" — команда, которая, скорее всего, вылетит, "Ростов" — команда из середины таблицы. А у "Краснодара" будут прям трудные игры. Плюс мы не забываем, что есть кубковая игра. Где-то "Краснодар" ошибется, а "Зенит" может пройти без осечек, хотя есть игры с "Локомотивом" и ЦСКА. Думаю, все будет решаться в последних двух турах», — сказал Гасилин «Советскому спорту».

После 24 туров «Краснодар» лидирует с 53 очками, а «Зенит» отстаёт на одно очко. В недавнем очном поединке в Петербурге они сыграли вничью со счётом 1:1.