«Барселона» обыграла «Атлетико» в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов — 2:1.

К 24-й минуте «Барса» повела в два мяча после голов Ламина Ямаля и Феррана Торреса. Адемола Лукман сократил отставание в счете на 31-й минуте.

Во втором тайме Ферран Торрес во второй раз забил в ворота хозяев, но гол не был засчитан из-за офсайда. «Барселона» осталась в меньшинстве на 79-й минуте после удаления Эрика Гарсии.

Результат матча Атлетико Мадрид 1:2 Барселона Барселона 0:1 Ламин Ямаль 4' 0:2 Ферран Торрес 24' 1:2 Адемола Лукман 31' 1:3 Ферран Торрес 55' Атлетико: Хуан Муссо, Науэль Молина, Робен Ле Норман, Клеман Лангле, Маттео Руджери, Маркос Льоренте, Коке, Джулиано Симеоне ( Алекс Баэна 66' ), Адемола Лукман ( Николас Гонсалес 66' ), Хулиан Альварес, Антуан Гризманн Барселона: Жоан Гарсия, Жоау Канселу, Жерар Мартин, Эрик Гарсия, Жюль Кунде, Фермин Лопес, Даниэль Ольмо, Гави, Ферран Торрес, Ламин Ямаль, Педри

Статистика матча 1 Удары в створ 7 3 Удары мимо 1 31 Владение мячом 69 1 Угловые удары 4 0 Офсайды 1 10 Фолы 5

Несмотря на поражение, «Атлетико» вышел в полуфинал Лиги чемпионов благодаря гостевой победе со счетом 2:0. Общий счет противостояния — 3:2 в пользу «матрасников».