«Барселона» обыграла «Атлетико» в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов — 2:1.
К 24-й минуте «Барса» повела в два мяча после голов Ламина Ямаля и Феррана Торреса. Адемола Лукман сократил отставание в счете на 31-й минуте.
Во втором тайме Ферран Торрес во второй раз забил в ворота хозяев, но гол не был засчитан из-за офсайда. «Барселона» осталась в меньшинстве на 79-й минуте после удаления Эрика Гарсии.
Результат матча
АтлетикоМадрид1:2БарселонаБарселона
0:1 Ламин Ямаль 4' 0:2 Ферран Торрес 24' 1:2 Адемола Лукман 31' 1:3 Ферран Торрес 55'
Атлетико: Хуан Муссо, Науэль Молина, Робен Ле Норман, Клеман Лангле, Маттео Руджери, Маркос Льоренте, Коке, Джулиано Симеоне (Алекс Баэна 66'), Адемола Лукман (Николас Гонсалес 66'), Хулиан Альварес, Антуан Гризманн
Барселона: Жоан Гарсия, Жоау Канселу, Жерар Мартин, Эрик Гарсия, Жюль Кунде, Фермин Лопес, Даниэль Ольмо, Гави, Ферран Торрес, Ламин Ямаль, Педри
Несмотря на поражение, «Атлетико» вышел в полуфинал Лиги чемпионов благодаря гостевой победе со счетом 2:0. Общий счет противостояния — 3:2 в пользу «матрасников».