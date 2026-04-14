«Барселона» обыграла «Атлетико» в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов — 2:1.

«Атлетико» — «Барселона»
К 24-й минуте «Барса» повела в два мяча после голов Ламина Ямаля и Феррана Торреса. Адемола Лукман сократил отставание в счете на 31-й минуте.

Во втором тайме Ферран Торрес во второй раз забил в ворота хозяев, но гол не был засчитан из-за офсайда.  «Барселона» осталась в меньшинстве на 79-й минуте после удаления Эрика Гарсии.

Результат матча

0:1 Ламин Ямаль 4' 0:2 Ферран Торрес 24' 1:2 Адемола Лукман 31' 1:3 Ферран Торрес 55'
Атлетико:  Хуан Муссо,  Науэль Молина,  Робен Ле Норман,  Клеман Лангле,  Маттео Руджери,  Маркос Льоренте,  Коке,  Джулиано Симеоне (Алекс Баэна 66'),  Адемола Лукман (Николас Гонсалес 66'),  Хулиан Альварес,  Антуан Гризманн
Барселона:  Жоан Гарсия,  Жоау Канселу,  Жерар Мартин,  Эрик Гарсия,  Жюль Кунде,  Фермин Лопес,  Даниэль Ольмо,  Гави,  Ферран Торрес,  Ламин Ямаль,  Педри

Несмотря на поражение, «Атлетико» вышел в полуфинал Лиги чемпионов благодаря гостевой победе со счетом 2:0.  Общий счет противостояния — 3:2 в пользу «матрасников».