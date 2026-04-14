Экс-наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об уходе из мексиканского «Атлетико Сан-Луис». Специалист рассказал, почему так произошло.

«У меня был контракт на два года, но, честно говоря, я уже давно понял, что это не мое место. Поэтому вместе с клубом приняли решение о разрыве соглашения по обоюдному согласию. Мне было некомфортно в команде. Благодарен "Атлетико", но, к сожалению, это не тот футбол, который я люблю.

В Мексике уровень футбола в принципе ниже европейского. В каждом матче творится хаос, особенно на последних минутах. Но больше всего мне не понравился формат чемпионата: 17 матчей, потом плей-офф. Даже если ты занял десятое место, можешь выиграть титул. Для меня это абсурд. И атмосфера на стадионах совсем другая — не говорю "плохая" или "хорошая". Просто я ее не разделяю.

Да, фанаты страстные, но где-то их поддержка больше напоминает музыку — как будто это не трибуна, а оркестр. А, например, у клуба "Тигрес" болельщики слишком агрессивные по отношению к своим же игрокам», — цитирует Абаскаля «СЭ».

Напомним, Абаскаль тренировал «Спартак» с 2022 по 2024 год.