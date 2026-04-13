Туринский «Ювентус» выполнил условия для выкупа нападающего Лои Опенда у «РБ Лейпцига».

Поскольку «бьянконери» занимают четвертое место в турнирной таблице Серии А и имеют шесть туров до конца сезона, они уже не смогут опуститься ниже десятого места. Это означает, что «Ювентус» обязан выплатить «РБ Лейпцигу» 40,6 миллиона евро за переход Опенда.

По информации Фабрицио Романо, «Ювентус» планирует продать 26-летнего игрока в ближайшее трансферное окно.

В текущем сезоне Опенда сыграл 23 матча в Серии А, в среднем проводя на поле 28 минут. Он забил один гол.