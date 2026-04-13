Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался про матч 24-го тура РПЛ с «Зенитом». Встреча состоялась 12 апреля и закончилась со счетом 1:1.

На 78-й минуте сине-бело-голубые остались вдесятером из-за удаления Педро за фол на хавбеке «Краснодара» Эдуарде Сперцяне.

«Ничего не изменилось в плане чемпионской гонки, мы остались на первом месте. Но, учитывая удаление у "Зенита", мы расцениваем матч как потерю двух очков», — сказал Агкацев ТАСС.

«Краснодар» продолжает лидировать в РПЛ. «Зенит» идет вторым и отстает от команды Мурада Мусаева на одно очко.